Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе и направить ООН и Красный Крест в Еленовку

Украина призывает весь цивилизованный мир не допустить анонсированного российскими оккупантами судилища над украинскими защитниками в Мариуполе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сил безопасности и обороны в Telegram-канале Госспецсвязи.
Также Украина требует немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к местам, в которых содержат украинских военнопленных, прежде всего - Еленовской колонии.
Отмечается, что операция по спасению 2,5 тысяч военных, оборонявших Мариуполь, была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить их жизни.
"Альтернативы вроде экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали" прежде всего тяжелораненых. Ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", - говорится в заявлении.
Именно тяжелораненых удалось вернуть первыми во время обмена с Россией в июне. Так, 144 военных, из которых 95 - защитников Мариуполя, уже вернули. У большинства из них тяжелые ранения. Сейчас они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.
Сообщается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть защитников Мариуполя и всех украинцев, которые находятся в плену оккупантов. Между тем Россия не соблюдает обязательства, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Из-за этого вопрос обмена пленными является сложным и чувствительным.
Также Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые совершают россияне с украинскими военнопленными.
Напомним, россияне хотят провести самосуд над украинскими военнопленными в Мариуполе 24 августа, на День независимости Украины.
Оккупанты уже расположили тюремные клетки на сцене мариупольской филармонии.
Напомним, 29 июля россияне организовали теракт в Еленовке, во время которого погибли более 50 украинских военнопленных.
Военная разведка заявляет, что главной целью теракта было сокрытие фактов хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.
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