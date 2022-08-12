Украина призывает не допустить судилища в Мариуполе и направить ООН и Красный Крест в Еленовку

Также Украина требует немедленно направить представителей Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста к местам, в которых содержат украинских военнопленных, прежде всего - Еленовской колонии.

Спасение защитников Мариуполя

Отмечается, что операция по спасению 2,5 тысяч военных, оборонявших Мариуполь, была единственным возможным вариантом, чтобы сохранить их жизни.

"Альтернативы вроде экстракшн не было, стоял выбор: операция по спасению или гибель на "Азовстали" прежде всего тяжелораненых. Ведь запасы необходимых медикаментов заканчивались", - говорится в заявлении.

Именно тяжелораненых удалось вернуть первыми во время обмена с Россией в июне. Так, 144 военных, из которых 95 - защитников Мариуполя, уже вернули. У большинства из них тяжелые ранения. Сейчас они получили необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.

Сообщается, что все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть защитников Мариуполя и всех украинцев, которые находятся в плену оккупантов. Между тем Россия не соблюдает обязательства, пренебрегает договоренностями, не признает международные нормы и правила ведения войны. Из-за этого вопрос обмена пленными является сложным и чувствительным.

Также Украина постоянно усиливает публичную коммуникацию с партнерами, обращается к международным организациям и мировым лидерам, привлекает внимание мира к действиям, которые совершают россияне с украинскими военнопленными.