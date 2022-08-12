Україна закликає не допустити судилища у Маріуполі і направити ООН і Червоний Хрест до Оленівки

Також Україна вимагає негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім - Оленівської колонії.

Порятунок захисників Маріуполя

Зазначається, що операція з порятунку 2,5 тисяч військових, що обороняли Маріуполь, була єдиним можливим варіантом, аби зберегти їхні життя.

"Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися", - говорится у заяві.

Саме тяжкопоранених вдалося повернути першими під час обміну з Росією у червні. Так, 144 військових, з яких 95 - захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Наразі вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Повідомляється, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути захисників Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні окупантів. Тим часом Росія не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. Через це питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Також Україна постійно посилює публічну комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинять росіяни із українськими військовополоненими.