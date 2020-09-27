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Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу

Автор: Максим Зайченко

Министерство иностранных дел Украины призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве изучают обстоятельства конфликта.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе. РБК-Украина рассказывает в подробностях, что важно знать об этих событиях.

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Отметим, сегодня Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Также сообщалось, что глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение.

В последний раз обострение конфликта в Нагорном Карабахе было зафиксировано в июле 2020 года. Азербайджан обвинил Армению в артобстреле, а Армения обвинила Азербайджан в попытке пересечь границу военными на грузовике.

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