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В Карабахе объявили военное положение из-за обострения на фронте

Нагорный Карабах, Воскресенье 27 сентября 2020 11:23
В Карабахе объявили военное положение из-за обострения на фронте
Фото: Араик Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)
Автор: РБК-Украина

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение из-за обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Он также объявил всеобщую мобилизацию для лиц старше 18 лет.

Об этом сообщил пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян в Facebook.

"Мы всегда заявляли, что мы не сторонники войны, но готовы к ней. Нет большего сторонника мира, и никто больше нас не любит мир. Мы не хотели войны, она нам навязана, и мы обязаны защищать нашу родину и наши семьи. За гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев", заявил глава Нагорного Карабаха.

Напомним, 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о концентрации ВС Армении около линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Возможна ли масштабная война между Азербайджаном и Арменией - подробнее читайте в материале РБК-Украина.

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Новости Украины Происшествия Нагорный Карабахвоенное положениеАрменияАзербайджан
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