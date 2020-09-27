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Україна закликає Вірменію і Азербайджан повернутися до мирного діалогу

Автор: Максим Зайченко

Міністерство закордонних справ України закликає Вірменію і Азербайджан повернутися до мирного діалогу на тлі загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. У відомстві вивчають обставини конфлікту.

Про це йдеться в повідомленні МЗС України в Twitter.

"МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Сторони звинувачують один одного в обстрілах в Нагірному Карабасі. РБК-Украина розповідає в подробицях, що важливо знати про ці події.

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Зазначимо, сьогодні Вірменія ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Також повідомлялося, що глава Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан.

Востаннє загострення конфлікту в Нагірному Карабаху було зафіксовано в липні 2020 року. Азербайджан звинуватив Вірменію в артобстріл, а Вірменія звинуватила Азербайджан в спробі перетнути кордон військовими на вантажівці.

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