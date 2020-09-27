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Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию

Ереван, Воскресенье 27 сентября 2020 11:57
Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию
Фото: Никол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 27 сентября, правительство Армении из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Никол Пашинян.

"Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Всему личному составу призываю явиться в военные комиссариаты", - сообщил он.

Напомним, 27 сентября утром на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Стороны конфликта сообщают о жертвах и раненых в результате обстрелов.

Также сообщалось, что глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян ввел на территории непризнанной республики военное положение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о концентрации ВС Армении около линии соприкосновения в зоне территориального конфликта двух стран.

РБК-Украина также рассказывало, как реагируют союзники Азербайджана и Армении на обострившийся конфликт между странами.

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