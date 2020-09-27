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Возобновление конфликта Армении и Азербайджана: что важно знать

Нагорный Карабах, Воскресенье 27 сентября 2020 12:12
Возобновление конфликта Армении и Азербайджана: что важно знать
Нагорный Карабах (flickr.com/photos/varfolomeev)
Автор: Мария Тарарыева

На границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах в Нагорном Карабахе. Подробнее о конфликте двух стран – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • боевые действия возобновились утром 27 сентября 2020
  • Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах
  • есть погибшие и раненые среди гражданского населения
  • в Нагорном Карабахе и Армении введено военное положение

Конфликта Азербайджана и Армении: что происходит

Утром 27 сентября около 6 утра на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. По словам премьер-министра Армении Николо Пашиняна, инициатором является Азербайджан.

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В то же время, в Минобороны Азербайджана в начале обстрелов по всей линии фронта обвинили Армению. Также там сообщили о убитых и раненых среди гражданского населения.

В Азербайджане заявили об “ответных мерах с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.”

Пресс-секретрь Минобороны Армении заявила о том, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана.

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В Нагорном Карабахе и Армении введено военное положение

В связи с возобновлением боевых действий в непризнанной республике Нагорный карабах введено военное положение. Кроме того, объявлена всеобщая мобилизация лиц старше 18.

Как заявил Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, “за гуманитарную катастрофу, грозящую региону, ответит лично президент Азербайджана Алиев".

О введении военного положения заявила и Армения. По словам премьера Пашиняна, в стране объявляется военное положение и всеобщая мобилизация.

Реакция союзников

На возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией уже отреагировали союзники сторон.

В российском МИДе призвали прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Турция полностью поддержала сторону Азербайджана. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, “Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности”.

История конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах - это регион, расположенный на Южном Кавказе, на границе Армении и Азербайджана. На данный момент большая его часть контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой.

Первопричиной боевых действий на этой территории стал этический конфликт между армянами и азербайджанцами. Каждая из сторон хотела получить контроль в регионе. В 1987 году этот конфликт перерос в полномасштабные боевые действия, которые продолжались до 1994 года.

В последний раз обострение конфликта в Нагорном Карабахе было зафиксировано в июле 2020 года. Азербайджан обвинил Армению в артобстреле, а Армения обвинила Азербайджан в попытке пересечь границу военными на грузовике.

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