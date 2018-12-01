ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина призвала Вышеградскую четверку осудить агрессию России в Азовском море

Новости » Политика    01.12.2018 - 00:31
Украина призвала Вышеградскую четверку осудить агрессию России в Азовском море
Фото: консультации с Вышеградской четверкой в МИД (mfa.gov.ua)

Во время встречи в МИД Украины политических директоров четырех стран также призвали требовать от РФ освобождения украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины во время консультаций с политическими директорами стран Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия) призвало их решительно осудить агрессивные действия России в Азовском море и требовать от РФ немедленного освобождения 24 украинских военных и возвращения кораблей ВМС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что очередной акт вооруженной агрессии РФ против Украины - нападение на украинские корабли в Черном море 25 ноября 2018 года - был одной из ключевых тем переговоров.

В МИД напомнили, что 24 захваченных Россией украинских военнослужащих, согласно Женевской конвенции, имеют статус военнопленных.

Напомним, "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексии Крыма.

Россия оспорила юрисдикцию Арбитражного трибунала в расследовании атаки в Керченском проливе Сенаторы США приняли резолюцию об осуждении агрессии РФ в Керченском проливе
Новости Украины МИД УкраиныАзовское мореВышеградская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь