Украина призвала Вышеградскую четверку осудить агрессию России в Азовском море

Фото: консультации с Вышеградской четверкой в МИД (mfa.gov.ua)

Во время встречи в МИД Украины политических директоров четырех стран также призвали требовать от РФ освобождения украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины во время консультаций с политическими директорами стран Вышеградской группы (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия) призвало их решительно осудить агрессивные действия России в Азовском море и требовать от РФ немедленного освобождения 24 украинских военных и возвращения кораблей ВМС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что очередной акт вооруженной агрессии РФ против Украины - нападение на украинские корабли в Черном море 25 ноября 2018 года - был одной из ключевых тем переговоров.

В МИД напомнили, что 24 захваченных Россией украинских военнослужащих, согласно Женевской конвенции, имеют статус военнопленных.

Напомним, "Большая семерка" (G7) осудила действия России в Керченском проливе и призвала отпустить украинских моряков и вернуть корабли. Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что никогда не признают аннексии Крыма.