Україна закликала Вишеградську четвірку засудити агресію Росії у Азовському морі

Фото: консультації з Вишеградською четвіркою у МЗС (mfa.gov.ua)

Під час зустрічі у МЗС України політичних директорів чотирьох країн також закликали вимагати від РФ звільнення українських моряків

Міністерство закордонних справ України під час консультацій з політичними директорами країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина) закликало їх рішуче засудити агресивні дії Росії у Азовському морі та вимагати від РФ негайного звільнення 24 українських військових та повернення кораблів ВМС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що черговий акт збройної агресії РФ проти України - напад на українські кораблі у Чорному морі 25 листопада 2018 року - був однією з ключових тем переговорів.

У МЗС нагадали, 24 захоплених Росією українських військовослужбовців, згідно Женевською конвенцією, мають статус військовополонених.

Нагадаємо, "Велика сімка" (G7) засудила дії Росії у Керченській протоці та закликала відпустити українських моряків і повернути кораблі. Глави МЗС країн "Великої сімки" також заявили, що ніколи не визнають анексії Криму.