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Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:19
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму Фото: Украина призвала США усилить давление на Россию из-за задержаний в Крыму (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов усилить давление на Россию из-за новой волны незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Министр отметил грубые нарушения российскими силовиками прав человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 6 сентября, Дмитрий Кулеба провел встречу с делегацией Конгресса США. В ходе встречи министр сообщил американским конгрессменам о грубых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и об очередной волне незаконных обысков и задержаний.

"Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", - отмечается в сообщении.

Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар.

Отметим, оккупационные власти подозревают задержанных активистов в совершении "диверсии". Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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