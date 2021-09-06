Україна закликала США посилити тиск на РФ через чергові незаконні затримання в Криму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав американських конгресменів посилити тиск на Росію через Нову хвилю незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму. Міністр відзначив грубі порушення російськими силовиками прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України .

Сьогодні, 6 вересня, Дмитро Кулеба провів зустріч з делегацією Конгресу США. В ході зустрічі Міністр повідомив американським конгресменам про грубі порушення прав людини в окупованому Криму і про чергову хвилю незаконних обшуків і затримань.

"Він закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою припинення репресій і негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб", - наголошується в повідомленні.