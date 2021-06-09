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Украина призвала открыть КПВВ на Донбассе: российская сторона проигнорировала

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук призвал открыть на период школьных каникул и отпусков КПВВ на Донбассе. Российские представители проигнорировали инициативу Украины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ТКГ.

Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ на период отпусков и школьных каникул. При этом глава украинской делегации сослался на гуманитарное право.

Представители России в ТКГ проигнорировали инициативу украинской стороны. "Инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - уточняется в сообщении.

Напомним, оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украиной территорию. Боевики требуют, чтобы они предъявляли паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.

Отметим, оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, на подконтрольную Украине территорию без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Но проблема в том, что жители оккупированных районов не могут свободно выехать из ОРДЛО.

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