Донецкие боевики ограничили выезд детей старше 14 лет в Украину

Оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украино й территорию. Боевики требуют, чтобы они предъявляли паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.

По ее словам, боевики приняли решение не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, РФ, либо заграничных паспортов этих стран или ′′паспортов ДНР".

"Детей этого возраста на блокпосте ′′Оленевка′′ высаживают с родителями из автобусов и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области", - написала омбудсмен.

Денисова отметила, что из-за этих действий боевиков дети не смогут своевременно подавать документы для поступления в учебные заведения. Она напомнила, что раньше оккупанты разрешали детям 14-16 лет выезжать в Украину с одним из родителей при наличии свидетельства о рождении.

Омбудсмен обратилась в СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областях в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.