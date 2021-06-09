Донецкие боевики ограничили выезд детей старше 14 лет в Украину
Оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украиной территорию. Боевики требуют, чтобы они предъявляли паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, боевики приняли решение не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, РФ, либо заграничных паспортов этих стран или ′′паспортов ДНР".
"Детей этого возраста на блокпосте ′′Оленевка′′ высаживают с родителями из автобусов и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области", - написала омбудсмен.
Денисова отметила, что из-за этих действий боевиков дети не смогут своевременно подавать документы для поступления в учебные заведения. Она напомнила, что раньше оккупанты разрешали детям 14-16 лет выезжать в Украину с одним из родителей при наличии свидетельства о рождении.
Омбудсмен обратилась в СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областях в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.
Напомним, оккупационные власти в Крыму под городом Саки намерены создать "военно-патриотический центр "Авангард". Орган оккупационной администрации "Совет министров" выделил землю под проект.
Отметим, оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.
Как сообщало РБК-Украина, на подконтрольную Украине территорию без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Но проблема в том, что жители оккупированных районов не могут свободно выехать из ОРДЛО.