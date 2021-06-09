Україна закликала відкрити КПВВ на Донбасі: російська сторона проігнорувала

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав відкрити на період шкільних канікул і відпусток КПВВ на Донбасі. Російські представники проігнорували ініціативу України.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ТКГ.
Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ на період відпусток і шкільних канікул. При цьому глава української делегації послався на гуманітарне право.
Представники Росії в ТКГ проігнорували ініціативу української сторони. "Ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - уточнюється в повідомленні.
Нагадавши, окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей старше 14 років на контрольовану Україною територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонні паспорти цих країн.
Зазначимо, окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли" зміниться докорінно " ситуація з COVID в Україні.
Як повідомляло РБК-Україна, на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.