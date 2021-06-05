Украинцев из ОРДЛО будут пропускать без необходимости самоизоляции: названное условие

В Украину без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе.

Без самоизоляции будут пропускать граждан Украины, которые желают осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия в полном объеме.

Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Также списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.