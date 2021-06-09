Украина призвала открыть КПВВ на Донбассе: российская сторона проигнорировала

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук призвал открыть на период школьных каникул и отпусков КПВВ на Донбассе . Российские представители проигнорировали инициативу Украины.

Представители России в ТКГ проигнорировали инициативу украинской стороны. "Инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - уточняется в сообщении.

Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ на период отпусков и школьных каникул. При этом глава украинской делегации сослался на гуманитарное право.

Напомним, оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет на контролируемую Украиной территорию. Боевики требуют, чтобы они предъявляли паспорта Украины или РФ, либо загранпаспорта этих стран.

Отметим, оккупационная власть в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда "поменяется в корне" ситуация с COVID в Украине.

Как сообщало РБК-Украина, на подконтрольную Украине территорию без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Но проблема в том, что жители оккупированных районов не могут свободно выехать из ОРДЛО.