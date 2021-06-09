Україна закликала відкрити КПВВ на Донбасі: російська сторона проігнорувала

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав відкрити на період шкільних канікул і відпусток КПВВ на Донбасі . Російські представники проігнорували ініціативу України.

Представники Росії в ТКГ проігнорували ініціативу української сторони. "Ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - уточнюється в повідомленні.

Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ на період відпусток і шкільних канікул. При цьому глава української делегації послався на гуманітарне право.

Нагадавши, окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей старше 14 років на контрольовану Україною територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонні паспорти цих країн.

Зазначимо, окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли" зміниться докорінно " ситуація з COVID в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.