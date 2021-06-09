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Україна закликала відкрити КПВВ на Донбасі: російська сторона проігнорувала

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Київ, Середа 09 червня 2021 20:01
Україна закликала відкрити КПВВ на Донбасі: російська сторона проігнорувала Фото: заклик України відкрити КПВВ на Донбасі Росія проігнорувала (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав відкрити на період шкільних канікул і відпусток КПВВ на Донбасі. Російські представники проігнорували ініціативу України.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ТКГ.

Під час сьогоднішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ на період відпусток і шкільних канікул. При цьому глава української делегації послався на гуманітарне право.

Представники Росії в ТКГ проігнорували ініціативу української сторони. "Ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони", - уточнюється в повідомленні.

Нагадавши, окупаційна влада "ДНР" обмежила виїзд дітей старше 14 років на контрольовану Україною територію. Бойовики вимагають, щоб вони пред'являли паспорти України або РФ, або закордонні паспорти цих країн.

Зазначимо, окупаційна влада в окремих районах Донецької області (ОРДО) поки не бачить термінів, коли можна було б відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Це станеться, коли" зміниться докорінно " ситуація з COVID в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, на підконтрольну Україні територію без обов'язкової самоізоляції пропускатимуть жителів ОРДЛО, які бажають вакцинуватися від коронавірусу. Але проблема в тому, що жителі окупованих районів не можуть вільно виїхати з ОРДЛО.

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