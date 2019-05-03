Украина призвала ОБСЕ возобновить консультации по границе с Россией

Фото: ОБСЕ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Подконтрольные РФ вооруженные формирования на Донбассе препятствуют наблюдателям ОБСЕ осуществлять мониторинг

Украина призвала Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, возобновить неформальные консультации между государствами-участниками об усилении прозрачности на неконтролируемом правительством Украины участке украинско-российской границы. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Транспарентность на границе остается критическим элементом Минских договоренностей, в которых ОБСЕ играет значительную роль. Мы призываем Словацкое председательство возобновить неформальные консультации между государствами-участницами, направленные на усиление прозрачности на границе и повышение эффективности полевых миссий ОБСЕ в достижении этой цели", - заявил Прокопчук.

Украинский дипломат подчеркнул, что подконтрольные России вооруженные формирования на оккупированном Донбассе препятствуют наблюдателям ОБСЕ осуществлять эффективный мониторинг, прежде всего в прилегающих к неконтролируемой границе районах, в частности это касается и железнодорожных станций.

"Российские марионетки препятствуют любым попыткам Миссии мониторить такие станции: 15 и 16 апреля они сообщили патрулям СММ, которые пытались отследить ситуацию на железнодорожном вокзале "Червона Могила" возле Вознесеновки, чтобы те покинуть местность", - сообщил Прокопчук.

Он напомнил, что указанная железнодорожная станция находится напротив российского пункта пропуска "Гуково", на котором миссия наблюдения регулярно регистрирует звук движения поездов как в Украину, так и в Россию.

Напомним, Российская Федерация проводит тестирование системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе - информация об этом впервые появилась 16 марта 2019 года в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.