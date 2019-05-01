РФ тестирует систему орбитального подавления на Донбассе

Фото: система "Тирада-2" (РИА новости)

Впервые информация о присутствии системы на Донбассе появилась в марте

Российская Федерация проводит тестирования системы орбитального подавления "Тирада-2" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование волонтеров Informnapalm.

Как сообщается, впервые информация о присутствии системы "Тирада-2" появилась 16 марта 2019 в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Отмечается, что 3 апреля наблюдатели ОБСЕ опубликовали фото сделаное беспилотником с зафиксированными автоматизированной станцией помех Р-330Ж “Житель” и комплексом “Тирада-2”, которые находились вблизи Южной Ломуватки на Донбассе.

Сравнив фото наблюдателей с изображениями системы “Тирада-2” с сайта Министерства обороны РФ и российских СМИ волонтеры пришли к выводу, что на них изображена одна и та же система.

Волонтеры считают, что данная система используется российскими оккупационными войсками для препятствования получению сигнала стратегическим беспилотником США, который проводит мониторинг вдоль линии соприкосновения.

Напомним, что по состоянию на 18:00 вторника, 30 апреля, боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадал один украинский военнослужащий.