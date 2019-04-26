СММ ОБСЕ зафиксировала более 50 тыс. нарушений на Донбассе с последнего перемирия

Фото: Эртугрул Апакан (OSCE/Micky_Kroell)

За полтора месяца Миссия зафиксировала 15 тыс. взрывов

Со времени последнего объявления перемирия в честь 8 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала более 50 тысяч нарушений. Об этом сообщил на заседании Совета безопасности ООН глава миссии Эртугрул Апакан, пишет "Радио Свобода".

Отмечается, что менее чем за два месяца было зафиксировано 15 тыс. взрывов.

"После последнего объявления о соблюдении режима прекращения огня во время Международного женского дня - это самый короткий срок - миссия отметила более 50 тысяч нарушений прекращения огня. Приблизительно было подсчитано 15 тысяч взрывов", - сказал он.

По данным СММ, случаи нарушения огня сконцентрированы в четырех районах: восток и северо-восток от Мариуполя, район Попасной, Первомайске и Золотого, район Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта, а также район юга и юго-востоку от Светлодарска.

Ранее сообщалось, что заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что ООН ожидает оживление переговоров о деоккупации и прекращения боевых действий на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на Донбассе с начала суток 25 апреля, по состоянию на 18:00, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.