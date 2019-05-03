Україна закликала ОБСЄ поновити консультації щодо кордону з Росією

Фото: ОБСЄ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Підконтрольні РФ збройні формування на Донбасі перешкоджають спостерігачам ОБСЄ здійснювати моніторинг

Україна закликала Словаччину, яка нині головує в ОБСЄ, поновити неформальні консультації між державами-учасницями щодо посилення прозорості на неконтрольованій урядом Україні ділянці українсько-російського кордону. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Транспарентність на кордоні залишається критичним елементом Мінських домовленостей, в яких ОБСЄ відіграє значну роль. Ми закликаємо Словацьке головування поновити неформальні консультації між державами-учасницями, спрямовані на посилення прозорості на кордоні та підвищення ефективності польових місій ОБСЄ у досягненні цієї мети", - заявив Прокопчук.

Український дипломат підкреслив, що підконтрольні Росії збройні формування на окупованому Донбасі перешкоджають спостерігачам ОБСЄ здійснювати ефективний моніторинг, передусім у прилеглих до неконтрольованого кордону районах, зокрема це стосується і залізничних станцій.

"Російські маріонетки перешкоджають будь-яким спробам Місії моніторити такі станції: 15 і 16 квітня вони повідомили патрулям СММ, які намагалися відстежити ситуацію на залізничному вокзалі "Червона Могила" поблизу Вознесенівки, щоб ті залишити місцевість", - повідомив Прокопчук.

Він нагадав, що зазначена залізнична станція розташована навпроти російського пункту пропуску "Гуково", на якому місія спостереження регулярно реєструє звук руху поїздів як до України, так і до Росії.

Нагадаємо, Російська Федерація проводить тестування системи орбітального придушення "Тирада-2" на окупованому Донбасі - інформація про це вперше з'явилася 16 березня 2019 року у звіті спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.