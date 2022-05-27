Украина призвала Германию перекрыть "Северный поток-1", но есть альтернатива

Германия должна отменить исключения из положений своего законодательства, которые позволили запустить российский газопровод "Северный поток-1". После этого работа газопровода должна быть прекращена, но есть альтернатива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное обращение "Нафтогаза" и Оператора ГТС Украины к Министерству экономики Германии и BNetzA.

В мае 2020 года власти Германии сделали для "Северного потока-1" исключение, обосновав это решение тем, что российский газопровод якобы будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу. Однако, как отмечают "Нафтогаз" и Оператор ГТС, с тех пор произошли изменения, которые являются правовым основанием для пересмотра этого решения.

Среди изменений, которые выделила украинская сторона: вызванный Россией газовый кризис в Европе, требование РФ покупать газ за рубли, оккупация части газотранспортной сети Украины, которая нужна для транзита в Европу, и прекращения транспортировки газа через Польшу.

"Учитывая изложенные факты, исключение из положений законодательства ФРГ, предоставленные "Северному потоку-1", должны быть отменены. Соответственно использование газопровода должно быть полностью прекращено или, как альтернативное решение, ограничено настолько, насколько BNetzA считает необходимым", - говорится в заявлении украинских компаний.

Как отметили в "Нафтогазе" и Операторе ГТС, объемы, которые сейчас транспортируются в Европу через "Северный поток-1", могут быть направлены на другие газопроводы, в частности на украинский маршрут.