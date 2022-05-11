"Северный поток-2" мертв". В Германии рассказали, как компенсируют нехватку российского газа

Германия не планирует использовать не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", несмотря на то, что объемы транзита российского газа через Украину уменьшены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Минэкономики ФРГ Анники Айнгорн на брифинге в среду, 11 мая.

"Трубопровод "Северный поток-2" после начала российской захватнической войны против Украины на самом деле мертв", - заявила Айнгорн.

По ее словам, "безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной".

Отметим, что по данным Айнгорн, объемы транзита, проходящего по территории Украины, снизились по сравнению с предыдущим днем ​​на 25%, но компенсируются поставками из других стран, в частности, из Норвегии и Нидерландов.

Она не исключила, что поставки из этих стран могут быть увеличены. К тому же, основным каналом получения Германией российского газа является сейчас трубопровод "Северный поток-1".