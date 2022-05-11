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"Северный поток-2" мертв". В Германии рассказали, как компенсируют нехватку российского газа

Новина українською →
Германия, Среда 11 мая 2022 16:59
"Северный поток-2" мертв". В Германии рассказали, как компенсируют нехватку российского газа Фото: "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Германия не планирует использовать не введенный в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2", несмотря на то, что объемы транзита российского газа через Украину уменьшены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительницы Минэкономики ФРГ Анники Айнгорн на брифинге в среду, 11 мая.

"Трубопровод "Северный поток-2" после начала российской захватнической войны против Украины на самом деле мертв", - заявила Айнгорн.

По ее словам, "безопасность энергоснабжения в Германии является гарантированной".

Отметим, что по данным Айнгорн, объемы транзита, проходящего по территории Украины, снизились по сравнению с предыдущим днем ​​на 25%, но компенсируются поставками из других стран, в частности, из Норвегии и Нидерландов.

Она не исключила, что поставки из этих стран могут быть увеличены. К тому же, основным каналом получения Германией российского газа является сейчас трубопровод "Северный поток-1".

Как сообщалось, бывший глава МИД Германии признал свою ошибку за продвижение газопровода "Северный поток-2".

Также стоит напомнить, что 22 февраля в Германии остановили сертификацию "Северного потока-2" в связи с обострением российского кризиса.

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Северный поток-2
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