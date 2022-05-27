ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна закликала Німеччину перекрити "Північний потік-1", але є альтернатива

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 27 травня 2022 21:33
Україна закликала Німеччину перекрити "Північний потік-1", але є альтернатива Фото: Україна просить Німеччину зупинити "Північний потік-1" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина повинна скасувати виключення з положень свого законодавства, які дозволили запустити російський газопровід "Північний потік-1". Після цього робота газопроводу має бути припинена, але є альтернатива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне звернення "Нафтогазу" та Оператора ГТС України до Міністерства економіки Німеччини та BNetzA.

У травні 2020 року влада Німеччини зробила для "Північного потоку-1" виключення, обґрунтувавши це рішення тим, що російський газопровід нібито буде сприяти укріпленню безпеки постачання газу до Європи. Однак, як наголошують "Нафтогаз" та Оператор ГТС, з того часу відбулися зміни, які є правовою підставою для перегляду цього рішення.

Серед змін, які виділила українська сторона: спричинена Росією газова криза в Європі, вимога РФ купувати газ за рублі, окупація частини газотранспортної мережі України, яка потрібна для транзиту в Європу, та припинення транспортування газу через Польщу.

"З огляду на викладені факти, виключення з положень законодавства ФРН, надані "Північному потоку-1", мають бути скасовані. Відповідно використання газопроводу має бути повністю припинено або, як альтернативне рішення, обмежено настільки, наскільки BNetzA вважає за необхідне", - йдеться в заяві українських компаній.

Як зазначили в "Нафтогазі" та Операторі ГТС, обсяги, які зараз транспортуються в Європу через "Північний потік-1", можуть бути спрямовані на інші газогони, зокрема на український маршрут.

Нагадаємо, Росія до вторгнення в Україну встигла побудувати ще один "Північний потік" в Німеччину. Але цей газопровід не встигли запустити, а після початку війни "Північний потік-2" взагалі оголосили мертвим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Германия Северный поток Нафтогаз України
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу