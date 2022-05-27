Україна закликала Німеччину перекрити "Північний потік-1", але є альтернатива

Німеччина повинна скасувати виключення з положень свого законодавства, які дозволили запустити російський газопровід "Північний потік-1". Після цього робота газопроводу має бути припинена, але є альтернатива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне звернення "Нафтогазу" та Оператора ГТС України до Міністерства економіки Німеччини та BNetzA.

У травні 2020 року влада Німеччини зробила для "Північного потоку-1" виключення, обґрунтувавши це рішення тим, що російський газопровід нібито буде сприяти укріпленню безпеки постачання газу до Європи. Однак, як наголошують "Нафтогаз" та Оператор ГТС, з того часу відбулися зміни, які є правовою підставою для перегляду цього рішення.

Серед змін, які виділила українська сторона: спричинена Росією газова криза в Європі, вимога РФ купувати газ за рублі, окупація частини газотранспортної мережі України, яка потрібна для транзиту в Європу, та припинення транспортування газу через Польщу.

"З огляду на викладені факти, виключення з положень законодавства ФРН, надані "Північному потоку-1", мають бути скасовані. Відповідно використання газопроводу має бути повністю припинено або, як альтернативне рішення, обмежено настільки, наскільки BNetzA вважає за необхідне", - йдеться в заяві українських компаній.

Як зазначили в "Нафтогазі" та Операторі ГТС, обсяги, які зараз транспортуються в Європу через "Північний потік-1", можуть бути спрямовані на інші газогони, зокрема на український маршрут.