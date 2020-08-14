Украина призвала Беларусь воздержаться от насилия и задержаний

На фоне протестов и массовых задержаний в Беларуси украинская сторона призывает власти этой страны воздержаться от силового подавления акций. Беларусь должна найти мирный выход из сложившейся ситуации.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

В контексте задержания украинцев Зеленский подчеркнул, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делает.

"Однако мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси", - заявил он.

Он также добавил, что Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины.

"И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь уже освободила трех задержанных граждан Украины; ведутся переговоры об освобождении еще одного.

Отметим, в ночь на 14 августа из белорусских СИЗО начали отпускать протестующих, которых массово задерживали в предыдущие дни.