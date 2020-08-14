В Беларуси из СИЗО отпускают задержанных, некоторых увозят на "скорой"

Фото: из СИЗО в Минске выпускают людей (people.onliner.by)

Участники протестов говорят о пытках

Из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске стали выпускать задержанных на протестах в городе. Они рассказывают о пытках, отсутствие еды, воды, ужасные условия содержания.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что эти люди покидают территорию центра по одному, без вещей, ключей от квартиры и с разряженными телефонами. Они рассказывают, что всем им квалифицирована административная статья.

У дверей их встречают волонтеры. Они пытаются выйти на связь с родственниками, дают еду и горячие напитки. При этом из центра регулярно выезжают кареты скорой помощи.

Как сообщает Belsat, изолятор переполнен. Всего вышло 40 парней и 20 девушек: "говорят, что парней больше выпускать не будут, а девушек - скорее всего, да".

Также стало известно, что заключенных начали выпускать и из следственной тюрьмы в Жодино, куда отвозили минчан на протесты. В Жодине были выпущены свыше 150 человек, в Минске - несколько десятков.

Напомним, ранее глава верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова сообщила, что глава республики Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе массовых демонстраций.

Отметим, за первые трое суток, по данным МВД, задержаны около 6700 человек, два человека погибли, при этом пострадали более 100 силовиков.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев принес извинения за травмы случайных людей на акциях протеста, при этом он не считает ситуацию, которая сложилась в Беларуси, революцией.