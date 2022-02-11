Украина признала Саакашвили потерпевшим от плохого обращения в грузинской тюрьме

Украина официально признала главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили потерпевшим в деле о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Ранее он сообщал об избиении в тюремной больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, процессуальным руководителем Офиса генпрокурора Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии", - отметила Денисова.

Она уточнила, что признание Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему нанесен физический и моральный ущерб действиями работников правоохранительных органов Грузии.