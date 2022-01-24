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Кулеба призвал допустить украинского врача к Саакашвили

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Киев, Понедельник 24 января 2022 16:59
Кулеба призвал допустить украинского врача к Саакашвили Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал грузинские власти допустить украинского врача к Михаилу Саакашвили. А также согласовал с Тбилиси общую позицию по будущему обеих стран в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Сообщается, что сегодня Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Глава грузинской дипломатии выразил солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий России, а также заявил, что нет намерений эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.

"Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани согласовали общую позицию: уступки России по интеграции Украины и Грузии в НАТО недопустимы. Министры также скоординировали дальнейшие шаги в отношениях двух стран с Альянсом и ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кулеба поднял вопрос соблюдения законных прав и интересов Михаила Саакашвили, который удерживается в тюрьме. Министр призвал грузинские власти допустить к нему украинского врача для медицинского осмотра.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации.

Бывший грузинский президент вернулся в Грузию накануне местных выборов, в которых принимала участие его партия "Единое национальное движение". Его задержали, поскольку ранее в отношение него был вынесен приговор к лишению свободы. На сегодня он находится в тюрьме, на некоторое время объявлял голодовку.

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Михаил Саакашвили Грузия Дмитрий Кулеба
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