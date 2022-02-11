Україна визнала Саакашвілі потерпілим від поганого поводження в грузинській в'язниці

Україна офіційно визнала голову виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в грузинській в'язниці. Раніше він повідомляв про побиття у тюремній лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, процесуальним керівником Офісу генпрокурора Саакашвілі визнаний потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України. "14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії", - зазначила Денісова. Вона уточнила, що визнання Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної і моральної шкоди діями працівників правоохоронних органів Грузії.