ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна визнала Саакашвілі потерпілим від поганого поводження в грузинській в'язниці

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 20:43
Україна визнала Саакашвілі потерпілим від поганого поводження в грузинській в'язниці Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна офіційно визнала голову виконавчого комітету Національної ради реформ Михайла Саакашвілі потерпілим у справі про неналежне поводження в грузинській в'язниці. Раніше він повідомляв про побиття у тюремній лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, процесуальним керівником Офісу генпрокурора Саакашвілі визнаний потерпілим відповідно до статті 55 Кримінального процесуального кодексу України.

"14 січня 2022 року було розпочато провадження за фактом вчинення злочину проти Саакашвілі, передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу України, а саме перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів Грузії", - зазначила Денісова.

Вона уточнила, що визнання Саакашвілі потерпілим відбулося з урахуванням того, що йому завдано фізичної і моральної шкоди діями працівників правоохоронних органів Грузії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав грузинську владу допустити українського лікаря до Саакашвілі.

Колишній грузинський президент повернувся до Грузії напередодні місцевих виборів, в яких брала участь його партія "Єдиний національний рух". Його затримали, оскільки раніше в відношення нього був винесений вирок до позбавлення волі. На сьогодні він перебуває у в'язниці, на деякий час оголошував голодування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Грузія
NEWS
РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
РНБО ввела санкції проти телеканалу "НАШ"
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи