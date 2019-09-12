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Украина привлечет иностранных экспертов для прохождения отопительного сезона

Новости » Энергетика    12.09.2019 - 17:45
Украина привлечет иностранных экспертов для прохождения отопительного сезона
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Эксперты помогут в разработке плана по решения критических проблем  

Украина намерена привлечь международных экспертов для решения критических потребностей во время отопительного сезона. Об этом в своем Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Сообщается, что 16-27 сентября в Украину приедет международная команда экспертов под руководством Департамента энергетики США (DOE), которая будет оказывать поддержку в разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время осенне-зимнего периода 2019-2020 года.

"Задачей делегации будет разработать план мероприятий для балансировки энергетической системы Украины для стабильного прохождения отопительного сезона и снижения угроз перебоев в энергоснабжении", - отметил Оржель.

Также сообщается, что делегация будет сотрудничать с экспертами Украина для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах.

Украина привлечет иностранных экспертов для прохождения отопительного сезона

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины может принять модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" - отделения оператора газотранспортной системы до трехсторонних переговоров с участием России и Евросоюза.

Ранее также стало известно, что Украина согласовала позицию с ЕС перед трехсторонними газовыми переговорами.

Украина готова к трехсторонним газовым переговорам, - Оржель
Новости Украины Минэнергоэкспертыотопительный сезон
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