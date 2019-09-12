Україна залучить іноземних експертів для проходження опалювального сезону

Фото: Олексій Оржель (УНІАН)

Експерти допоможуть в розробці плану з вирішення критичних проблем

Україна має намір залучити міжнародних експертів для вирішення критичних потреб під час опалювального сезону. Про це у своєму Facebook повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Повідомляється, що 16-27 вересня до України приїде міжнародна команда експертів під керівництвом Департаменту енергетики США (DOE), яка буде надавати підтримку в розробці зимового плану дій для вирішення критичних потреб під час осінньо-зимового періоду 2019-2020 роки.

"Завданням делегації буде розробити план заходів для балансування енергетичної системи України для стабільного проходження опалювального сезону та зниження загрози перебоїв в енергопостачанні", - зазначив Оржель.

Також повідомляється, що делегація буде співпрацювати з експертами Україна для оцінки взаємозалежності у виробництві, передачі і розподілі енергії у всіх секторах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України може прийняти модель анбандлінга НАК "Нафтогаз України" - відділення оператора газотранспортної системи до тристоронніх переговорів за участю Росії та Євросоюзу.

Раніше також стало відомо, що Україна погодила позицію з ЄС перед тристоронніми газовими переговорами.