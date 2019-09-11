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Кабмин готов утвердить анбандлинг "Нафтогаза" до переговоров по газу

Новости » Экономика    11.09.2019 - 19:59
Кабмин готов утвердить анбандлинг "Нафтогаза" до переговоров по газу
Фото: Алексей Оржель (menr.gov.ua)

Принять модель анбандлинга "Нафтогаза" могут 19 сентября

Кабинет министров Украины может принять модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" - отделения оператора газотранспортной системы (ГТС), до следующих трехсторонних переговоров. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель, передает пресс-служба ведомства.

По словам Оржеля, модель отделения ГТС может быть принята до 19 сентября.

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы пытаемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы скоро будем готовы представить общую картину анбандлинга", - заявил Оржель.

Министр отметил, что решения по анбандлингу может быть принято уже на следующем заседании Кабинета Министров.

Напомним, ранее украинская делегация в Брюсселе перед трехсторонними газовыми переговорами представила Еврокомиссии согласованную модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось что, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, Украина имеет достаточное количество запасов газа для сильной позиции на переговорах с РФ.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныНафтогаз УкраиныАнбандлинг
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