Украина согласовала позицию с ЕС перед трехсторонними газовыми переговорами

Фото: министр энергетики Алексей Оржель (menr.gov.ua)

На встречу в Брюссель прилетели Коболев и Оржель

Украинская делегация встретилась в Брюсселе с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем и согласовала позицию перед газовыми переговорами. Об этом сообщила заместитель министра энергетики и экологии Украины Наталья Бойко в Twitter.

Как отметила Бойко, важная встреча проходит перед новым раундом трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России о будущем транзите газа, который запланирован на 19 сентября.

В переговорах в Брюсселе участвует глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович сообщил о том, что трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября.

Напомним, 4 сентября состоялся телефонный разговор между новым министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, который занимается вопросами энергетического рынка. В разговоре Оржель отметил, что готов продолжить трехсторонние газовые переговоры в ближайшее время.