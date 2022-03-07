Украина приостановила экспорт некоторых продуктов питания

Украина временно остановила вывоз из страны нескольких продуктов питания, которые очень важны для продовольственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

На экспорт других продуктов теперь требуется разрешение Минэкономики: пшеницы, кукурузы, растительного масла, мяса птицы и куриных яиц.

Напомним, советник главы ОП Алексей Арестович опроверг информацию про "самый массированный налет" на Украину за все дни войны в ночь с 6 на 7 марта.

Данная информация активно распространилась по соцсетям, но Арестович призвал украинцам не верить во все страшилки, о которых пишут в сети.

Он также подчеркнул, что оперативные возможности оккупантов далеки как от массированных ударов, так и очень далеки - от финальных штурмов.

Мы также писали о том, что под Николаевом российские военные бросили технику среди поля и убежали. Предполагается, что технику оставила десантная бригада.

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