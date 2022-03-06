Арестович опроверг информацию про "самый массированный налет" на Украину за все дни войны

"Самого массированного налета" на Украину за все дни войны в ночь с 6 на 7 марта, информация о котором распространилась по соцсетям, не будет.

"Как ни вечер, так объявляют "…самый массированный налет", "…финальный штурм", и "…лично Кадырова". Друзья, ну 12-й день войны скоро пойдет. Сколько можно верить этим ужастикам, оторванным от реальности, как Путин в бункере?" - написал он.

По словам Арестовича, оперативные возможности российских войск далеки как от массированных ударов, так и очень далеки - от финальных штурмов.