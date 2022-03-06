ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Арестович опроверг информацию про "самый массированный налет" на Украину за все дни войны

Новина українською →
Воскресенье 06 марта 2022 22:12
Арестович опроверг информацию про "самый массированный налет" на Украину за все дни войны Фото: Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Светлана Мащенко

"Самого массированного налета" на Украину за все дни войны в ночь с 6 на 7 марта, информация о котором распространилась по соцсетям, не будет.

Об этом Алексей Арестович, советник главы ОП, написал в Facebook.

"Как ни вечер, так объявляют "…самый массированный налет", "…финальный штурм", и "…лично Кадырова". Друзья, ну 12-й день войны скоро пойдет. Сколько можно верить этим ужастикам, оторванным от реальности, как Путин в бункере?" - написал он.

По словам Арестовича, оперативные возможности российских войск далеки как от массированных ударов, так и очень далеки - от финальных штурмов.

Ранее Арестович заявил, что активных действий противник не предпринимает, но совершает отдельные тактические движения.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!"

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать