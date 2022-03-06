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Под Николаевом российские оккупанты бросили технику среди поля и убежали (видео)

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Воскресенье 06 марта 2022 20:49
Под Николаевом российские оккупанты бросили технику среди поля и убежали (видео) Под Николаевом российские оккупанты бросили технику (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако все чаще они оставляют свою технику и убегают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сухопутные войска ВС Украины.

В частности, в Николаевской области украинские защитники нашли вражескую технику. Оккупанты оставили ее прямо посреди поля.

"Ну что я вам могу сказать вам, ребята. Нечего к нам лезть. Вот, все вы здесь", - сказал оператор видео.

Он добавил, что технику оставила, вероятно, десантная бригада. Оккупанты убежали, ведь украинская артиллерия бьет точно в цель.

Ранее мы сообщали, что "Морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.

Также мы писали, что на Коростень оккупанты сбросили 300-килограммовую бомбу, которая не взорвалась.

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