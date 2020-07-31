Украина пригласила Беларусь на заседание "Люблинского треугольника"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Кулеба рассказал о создании инициативы Украины, Литвы и Польши под названием "Люблинский треугольник".

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Кулеба пригласил Макея в Киев в качестве почетного гостя на предстоящую встречу министров "Люблинского треугольника".

"Беларусь и Украина являются не просто партнерами, но и соседями и друзьями. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, министры обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в энергетической сфере. Обе страны, как рассказали в МИД, заинтересованы в использовании нефтепровода "Одесса-Броды" для диверсификации поставок нефти.

Также Кулеба поблагодарил белорусскую сторону за оперативную передачу списка задержанных бойцов частной военной компании "Вагнера".

Напомним, 28 июля Кулеба сообщил о начале инициативы под названием "Люблинский треугольник" с участием Украины, Литвы и Польши; главы МИД этих стран будут проводить регулярные встречи.

Ожидается, что первая встреча "Люблинского треугольника" состоится уже осенью этого года; о чем планируют говорить министры Украины, Литвы и Польши пока неизвестно.