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Встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине осенью

Киев, Пятница 31 июля 2020 10:47
Встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине осенью
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Стороны будут обсуждать сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что следующая встреча "Люблинского треугольника" состоится в Украине. Она пройдет осенью.

Об этом министр рассказал на онлайн-брифинге.

Как он напомнил, недавно главы МИД Польши, Литвы и Украины образовали "Люблинский треугольник". Он добавил, что это первое международное сотрудничество на Западном направлении.

"Встреча состоится осенью", - рассказал он.

О создании "Люблинского треугольника" стало известно 28 июля. Тогда стороны призвали Россию вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины и подтвердили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, тогда были переговоры министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы.

Ранее сообщалось, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе с деоккупации Крымского полуострова.

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