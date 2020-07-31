Україна запросила Білорусь на засідання "Люблінського трикутника"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм. Кулеба розповів про створення ініціативи України, Литви та Польщі під назвою "Люблінський трикутник".

Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

Кулеба запросив Макея до Києва як почесного гостя на майбутню зустріч міністрів "Люблінського трикутника".

"Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами та друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки", - наголосив Кулеба.

Крім того, міністри обговорили питання торговельно-економічного співробітництва, а також взаємодії в енергетичній сфері. Обидві країни, як розповіли в МЗС, зацікавлені у використанні нафтопроводу "Одеса-Броди" для диверсифікації постачання нафти.

Також Кулеба подякував білоруській стороні за оперативну передачу списку затриманих бійців приватної військової компанії "Вагнера".

Нагадаємо, 28 липня Кулеба повідомив про започаткування ініціативи під назвою "Люблінський трикутник" за участі України, Литви та Польщі; глави МЗС цих країн проводитимуть регулярні зустрічі.

Очікується, що перша зустріч "Люблінського трикутника" відбудеться вже восени цього року; про що планують говорити міністри України, Литви та Польщі поки невідомо.