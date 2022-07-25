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Украина прекратит экспорт зерна в случае угрозы в Черном море, - Кубраков

Фото: Министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украина может остановить экспорт зерна Черным морем. Такое решение примут, если в акватории возникнут какие-либо угрозы от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и в дальнейшем будут делать.

"Для нас это (экспорт зерна - ред.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", - сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они выразили свою позицию по поводу действий России.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако РФ в очередной раз нарушила все договоренности 23 июля, нанеся удар по Одесскому морскому торговоиу порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.

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Черное мореАлександр КубраковВойна России против Украины