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Україна припинить експорт зерна у разі загрози в Чорному морі, - Кубраков

Фото: Міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем. Таке рішення ухвалять, якщо в акваторії виникнуть будь-які загрози від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Посадовець прокоментував обстріл порту Одеси, до якого вдалися окупанти 23 липня. За його словами, навігацію Чорним морем як планували, так і надалі робитимуть.

"Для нас це (експорт зерна - ред.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", - сказав Кубраков.

Глава Мінінфраструктури також зазначив, що Україна домовлялась з ООН і Туреччиною, й вони висловили свою позицію з приводу дій Росії.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Однак РФ вкотре порушила всі домовленості 23 липня, завдавши удару по Одеському морському торговоиу порту, де зберігалося зерно, яке підготували для експорту.

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Чорне мореОлександр КубраковВійна Росії проти України