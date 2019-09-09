Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС

Украинская делегация в Брюсселе перед трехсторонними газовыми переговорами представила Еврокомиссии согласованную модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" - отделения оператора газотранспортной системы (ГТС). Об этом говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Сообщается, что сегодня министр энергетики Алексей Оржель и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев провели встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем и замглавы директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом. На встрече украинская сторона презентовала новую согласованную модель отделения оператора ГТС, а также обсудила шаги, которые Украина планирует осуществить для завершения анбандлинга.

"Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - отметил Оржель и подтвердил участие в следующем раунде трехсторонних переговоров по газу.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга ГТС. В частности, функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали ООО "Оператор ГТС Украины".

Отметим, европейские советники начали готовить анбандлинг в начале июня.