Европейские советники начали готовить анбандлинг в "Укртрансгазе"

Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Советники будут готовить к работе независимого оператора ГТС Украины

Консорциум газовых компаний ЕС, которые поддерживают процесс анбандлинга украинской газотранспортной системы, направил в "Укртрансгаза" советников, которые будут готовить независимого оператора ГТС Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, 3 июня четыре представителя компаний GRTgaz S. A. (Франция), Gasunie (Нидерланды) и Snam S. p.A. (Италия) начали работу на должностях советников генерального директора филиала "Оператор ГТС Украины" АО "Укртрансгаз".

"Опыт советников поможет в развитии управленческих процессов и технических регламентов Оператора ГТС в соответствии с требованиями ЕС и лучших европейских практик. Эксперты будут принимать активное участие в проекте отделения и помогать в прохождении сертификации нового оператора ГТС со стороны НКРЭКУ и Секретариата Энергетического Сообщества до конца текущего года", - заявили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле 2019 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщил о том, что компания привлекла к подготовке анбандлига экспертов европейских энергетических компаний. По его словам, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" и "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании рабочей группы с представителями GRT Gaz S. A. (Франция), N. V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S. p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Flyxys S. A. (Бельгия).

Напомним, в феврале "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлингу: была создана новая компания - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", 100% владельцем которой является АО "Укртрансгаз".