Украина предложит МВФ смягчить требования по тарифам на газ

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Переговоры с МВФ по новой программе пройдут в сентябре

Украина планирует на будущих переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) смягчить требования по тарифам на газ для населения. Об этом перед заседанием правительства заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Герус отметил, что следующие переговоры с МВФ, на которых поднимут вопросы новой программы, пройдут уже в сентябре.

"Позиция такова, чтобы была более мягкая позиция МВФ по ценам на газ и либерализации рынка газа", - заявил он.

Он также добавил, что на переговорах с МВФ обсудят пути либерализации газового рынка, чтобы от этого выиграли потребители.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения в июле. Как заявили в правительстве, цена газа в июле для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 гривен за тысячу кубических метров, что меньше на 650 гривен, чем в июне (5 554 гривен).

Отметим, как заявил глава Национального банка Яков Смолий, дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом является крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности. Однако разговоры о дефолте без транша МВФ не имеют реальной почвы.