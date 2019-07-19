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Вероятность дефолта в Украине без кредита МВФ оценили в Нацбанке

Новости » Экономика    19.07.2019 - 17:54
Вероятность дефолта в Украине без кредита МВФ оценили в Нацбанке
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Сотрудничество Украины с МВФ важно, но не совсем критичнно

Дальнейшее сотрудничество Украины с Международным валютным фондом является крайне важным для поддержания макрофинансовой стабильности. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), сообщает пресс-служба ЕБА.

Как отметили в пресс-службе, Смолий сообщил, что Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества с МВФ.

Однако вопрос не стоит как "МВФ или дефолт" - разговоры о дефолте вообще не имеют реальной почвы, добавил Смолий.

Напомним, 18 июля заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк прогнозирует, что Международный валютный фонд утвердит новую программу сотрудничества с Украиной и первый транш может быть получен до конца года. Сологуб отметил, что первый транш скорее всего будет в четвертом квартале и он составит 2 млрд долларов. Заместитель главы НБУ уточнил, что в своих экспертных оценках исходит из стандартных условий МВФ и квоты Украины, согласно которым объем программы структурного финансирования может быть от 5 до 10 млрд долларов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном в Торонто заявил, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

НБУ улучшил прогноз по международным резервам Украины НБУ прогнозирует новую программу и первый транш МВФ до конца года
Новости Украины Национальный банк УкраиныдефолтМВФ
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