Україна запропонує МВФ пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Переговори з МВФ за новою програмою пройдуть у вересні

Україна планує на майбутніх переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) пом'якшити вимоги щодо тарифів на газ для населення. Про це перед засіданням уряду заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус, передає кореспондент РБК-Україна.

Герус зазначив, що наступні переговори з МВФ, на яких піднімуть питання нової програми, пройдуть вже у вересні.

"Позиція така, щоб була більш м'яка позиція МВФ щодо цін на газ і лібералізації ринку газу", - заявив він.

Він також додав, що на переговорах з МВФ обговорять шляхи лібералізації газового ринку, щоб від цього виграли споживачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення в липні. Як заявили в уряді, ціна газу в липні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування і постачання, складе 4 905 гривень за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 гривень, ніж у червні (5 554 гривень).

Відзначимо, як заявив глава Національного банку Яків Смолій, подальше співробітництво України з Міжнародним валютним фондом є вкрай важливим для підтримки макрофінансової стабільності. Однак розмови про дефолт без траншу МВФ не мають реального підґрунтя.