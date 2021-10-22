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Украина предложила России скидку на дополнительный транзит газа в Европу

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу через украинскую ГТС. По его мнению, увеличение поставок газа позволило бы облегчить энергетический кризис в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как сказал Зеленский в комментарии агентству Bloomberg, скидка будет распространяться на объемы природного газа, превышающие законтрактованные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России.

Напомним, сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова поставлять в Европу дополнительные 55 млрд кубометров газа.

Кроме того, сегодня на заседании СНБО решили бесплатно поделиться газом с Молдовой.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЕвропаНафтогаз Украины