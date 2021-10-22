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Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу в Європу

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. На його думку, збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як сказав Зеленський в коментарі агентству Bloomberg, знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в рік, які Україна вже транспортує в Європу з Росії.

Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова постачати в Європу додаткові 55 млрд кубометрів газу.

Крім того, сьогодні на засіданні РНБО вирішили безплатно поділитися газом з Молдовою.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяЄвропаНафтогаз України