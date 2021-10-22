Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу в Європу

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. На його думку, збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.
Як сказав Зеленський в коментарі агентству Bloomberg, знижка буде поширюватися на обсяги природного газу, які перевищують законтрактовані 40 млрд кубометрів в рік, які Україна вже транспортує в Європу з Росії.
Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова постачати в Європу додаткові 55 млрд кубометрів газу.
Крім того, сьогодні на засіданні РНБО вирішили безплатно поділитися газом з Молдовою.