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Украина бесплатно поможет Молдове с газом

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Киев, Пятница 22 октября 2021 19:48
Украина бесплатно поможет Молдове с газом Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина получила от Молдовы просьбу помочь с выделением определенных объемов газа. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение оказать эту помощь бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

По его словам, правительство Украины получило письмо от премьера Молдовы с просьбой об оказании помощи определенными объемами газа для избежания сложной ситуации. Она возникла из-за шантажа со стороны России.

"Мы приняли решение, что Кабмин этот вопрос рассмотрит и мы такую помощь в ближайшее время сможем оказать", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что газ Молдове будет поставляться не за деньги, а предоставлен на определенный период с условием, что Кишинев позже его вернет.

Напомним, 22 октября парламент Молдовы поддержал введение на месяц чрезвычайного положения в сфере энергетики из-за отсутствия договора с Россией на поставки газа.

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