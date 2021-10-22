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Данилов: Украина готова поставить Европе дополнительные объемы газа

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Киев, Пятница 22 октября 2021 19:26
Данилов: Украина готова поставить Европе дополнительные объемы газа Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова предложить дополнительно 55 млрд кубометров газа. Правительству, НАК "Нафтогаз" и "Оператору ГТС" поручено определить специальные условия для транспортировки этих объемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Приняли следующее: Кабмину вместе с "Нафтогазом" и "Оператором ГТСУ" определить специальные условия для транспортировки дополнительного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 млрд кубов в год", - сказал Данилов по итогам заседания СНБО.

Он пояснил, что на сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа. По его словам, мощности украинской ГТС позволяют предложить Европе дополнительные 55 млрд кубов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители, увеличив транзит газа через украинскую территорию.

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